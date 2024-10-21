Тепло, стоявшее в городе на протяжении прошлой недели, уйдет, а ему на смену придут дожди и похолодание.

Сегодня, 21 октября, в Омске ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +8 градусов. В ночные часы возможен дождь. На протяжении всего дня будет дуть северо-западный ветер, атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Всю предстоящую неделю в Омске будет идти дождь, а температура воздуха постепенно опуститься до нуля градусов. Снег прогнозируется как на следующие выходные (26-27 октября), так и на начало последней недели месяца.

Напомним, что после того, как 11 октября в Омске выпал первый снег, в город вскоре пришла волна тепла. На протяжении всей прошлой недели дневная температура воздуха держалась на уровне +8…+10 градусов, осадков не выпадало.