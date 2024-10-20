Глава региона поделился им в своем ТГ-канале.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал стихотворение, которое написал его отец Павел Хоценко. Произведение называется «Омск» и состоит из двенадцати строф.
– В День Отца хочу поделиться с вами стихотворением, которое написал мой папа про Омск и Омскую область, – отметил глава региона.
ОМСК
Вокруг Сибирские просторы –
Тайга, поля, Иртышский плес,
К себе приковывает взоры –
Край удивительных чудес!
Ермак, воитель православный –
Тут долю вольную искал,
На поле битвы, в сече славной –
Он память вечную снискал!
И, разумеется, недаром –
Твердыни не возводят зря –
Здесь основали крепость Тару –
По повелению царя!
И Омск с тех пор стоит редутом –
Российской мощи верный знак –
На перекрестии маршрутов –
Орёл двуглавый держит флаг!
Где был пустынный берег прежде,
Волною пенилась река,
В краю суровом и медвежьем –
Ты встал, как витязь, – на века!
Здесь Достоевский-каторжанин,
Вступив с самим собой в борьбу,
Узрел сакральные скрижали,
Избрав великую судьбу.
И Врубель, Омском вдохновлённый –
Свои расписывал холсты,
Как будто нервом оголённым –
Творил шедевры красоты.
Мой Омск – людей ты видел разных,
Ковал в войну победный тыл,
Ты избегал волнений праздных
И не растратил русский пыл!
Кто здесь бывал, влюблялся всякий –
И Бухгольц смелый, и Колчак,
И Язов, Карбышев, Манякин –
В твоей судьбе не просто так.
Святой, как храмы с куполами –
Сибири сердца ритм и стон –
Пою тебе я не словами –
Услышь церковный перезвон.
То звон души твоей победной –
В тебе живёт Россия-Мать!
Рубль золотой и грошик медный –
Спешит за сына отдавать.
Спешит, так встанем вместе дружно,
Поднимем саблю и псалтирь –
Наш Омск ещё сослужит службу –
За Мать-Россию и Сибирь!