Реаниматологи и хирурги 4 месяца боролись за его жизнь и здоровье.

Медики Клинического противотуберкулезного диспансера № 4 спасли и вернули к полноценной жизни 21-летнего омича с редкой осложненной формой туберкулеза кишечника. За его жизнь боролись больше 4-х месяцев.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, сначала парень попал в Клиническую медико-санитарную часть № 9 с кишечной непроходимостью. При ревизии брюшной полости оказалось, что из-за воспаления у парня развился слипчивый перитонит. Петли кишечника спаялись друг с другом и брюшиной. Попытки разделить их и осмотреть кишечник оказались неудачными: из-за воспаления стенки кишечника легко рвались.

Медики смогли лишь вывести отрезок тонкого кишечника на переднюю брюшную стенку. Они также ввзяли материал для дальнейших исследований, которые показали туберкулез. Пациента перевели в противотуберкулезный диспансер.

– Задачей хирургов наряду с грамотно подобранной химиотерапией было наладить отток из послеоперационной раны вредного содержимого кишечника и сохранить в кишечнике секреты, необходимые для процесса пищеварения, чтобы кишечник не утратил своих физиологических функций. Хирургами была установлена двухуровневая VAC-система (Vacuum-Assisted Closure) – это неинвазивная методика лечения ран отрицательным давлением в просвете кишечника, – сообщили в Минздраве.

Лечение пациента осложнялось непереносимостью препаратов для внутривенного питания. Парня кормили сотрудники больницы малыми порциями специально для него приготовленных блюд. В результате реаниматологам и хирургам удалось восстановить целостность тонкого кишечника и вернуть пациенту возможность питаться привычным способом.