Сотрудникам МЧС удалось потушить возгорание.

За прошедшие сутки в Омской области произошло 14 техногенных пожаров. Как сообщили в МЧС, в субботу горели транспорт и сельскохозяйственная техника.

В деревне Крым Полтавского района загорелся комбайн в поле. На место для тушения выезжали 4 сотрудника МЧС на двух пожарных автомобилях. В происшествии никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

На улице 9-й Северной в Омске загорелся автомобиль, припаркованный у дома. Огонь уничтожил его и повредил еще одну машину. Ликвидировали возгорание семь пожарных.