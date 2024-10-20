Омск-Информ
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·Авто

Столько же их было и в пятницу.
За минувшие сутки сотрудники полиции пресекли в Омской области 604 нарушения Правил дорожного движения. В том числе 11 омичей задержали пьяными за рулем. За субботу также случилось 7 аварий с пострадавшими (9 человек) и погибшими (3 человека).
Отметим, что в пятницу жители региона нарушили ПДД 599 раз. Пьяными также поймали 11 водителей. При этом на дорогах произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек.
·Авто

Столько же их было и в пятницу.
За минувшие сутки сотрудники полиции пресекли в Омской области 604 нарушения Правил дорожного движения. В том числе 11 омичей задержали пьяными за рулем. За субботу также случилось 7 аварий с пострадавшими (9 человек) и погибшими (3 человека).
Отметим, что в пятницу жители региона нарушили ПДД 599 раз. Пьяными также поймали 11 водителей. При этом на дорогах произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек.