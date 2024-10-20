Омск-Информ
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·Происшествия

Он вложил деньги в криптовалюту, но не смог вывести обратно.

За минувшие сутки сотрудники полиции зарегистрировали в Омской области 11 дистанционных хищений. Одной из жертв мошенников стал 19-летний житель Кировского округа.
Как сообщили в полиции, он решил попробовать свои силы на криптобирже. Омич вкладывал деньги и наблюдал за «кратным увеличением вложенных средств». Когда же парень решил вывести прибыль, у него это не получилось.
Молодой человек потерял 477 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
·Происшествия

Он вложил деньги в криптовалюту, но не смог вывести обратно.

За минувшие сутки сотрудники полиции зарегистрировали в Омской области 11 дистанционных хищений. Одной из жертв мошенников стал 19-летний житель Кировского округа.
Как сообщили в полиции, он решил попробовать свои силы на криптобирже. Омич вкладывал деньги и наблюдал за «кратным увеличением вложенных средств». Когда же парень решил вывести прибыль, у него это не получилось.
Молодой человек потерял 477 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.