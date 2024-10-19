Авария произошла на Красноярском тракте. Один из погибших водителей выехал на встречную полосу.

Сегодня, 19 октября, около 13 часов на 32-м километре Красноярского тракта произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека. По предварительным данным, ехавший со стороны Омска 44-летний водитель «Тойоты-Рав-4» не справился с управлением, иномарка оказалась на встречной полосе и протаранила «Ладу-Гранту», за рулем которой находился 62-летний мужчина.

От удара отечественная легковушка вылетела на обочину и перевернулась. У иномарки полностью разбита передняя часть. В результате аварии погибли оба водителя и 76-летняя пассажирка «Лады». 81-летняя женщина, ехавшая в «тойоте», в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

По факту ДТП сейчас проводится проверка.