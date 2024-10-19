Нынешний сезон Майкл Маклауд начинал в астанинском «Барысе», однако новое руководство клуба расторгло с ним контракт.

Омский «Авангард» проявляет интерес к 26-летнему канадскому центральному нападающему Майклу Маклауду, сообщает хоккейный журналист Артур Хайруллин. Несколько дней назад с ним расторг контракт астанинский «Барыс», куда пришло новое руководство. Оно решило прекратить сотрудничество с большим количеством легионеров.

Маклауд является топовым по меркам КХЛ игроком. На его счету около 300 матчей за клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», а также звание победителя молодежного чемпионата мира по хоккею 2018 года. Главное оружие канадца – уверенная игра на вбрасываниях. «Авангард» давно ищет специалиста по игре на «точке».

В составе «Барыса» он успел провести 16 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас». Контракт с ним был расторгнут из-за позиции нового руководства.

– По Маклауду решение принято не по спортивному принципу. Я считаю, у него нет разрешения на работу во всей Северной Америке, мое личное мнение, это немаловажный вопрос, – заявил гендиректор «Барыса» Нурлан Оразбаев.

Проведший шесть сезонов в системе «Нью-Джерси» Маклауд минувшим летом был вынужден покинуть НХЛ из-за сексуального скандала. Его и еще четверых игроков сборной Канады обвиняют в групповом изнасиловании девушки. Инцидент произошел в июне 2018 года во время благотворительного вечера, приуроченному к чемпионству канадской «молодежки». Все участники скандала уехали из Северной Америки, чтобы иметь возможность продолжить карьеру в других лигах.

Ранее подобная история произошла с нападающим «Авангарда» Ридом Буше, которого обвиняли в принуждении к сексу 14-летней американки. Самому хоккеисту на тот момент было 17 лет. Суд признал его виновным и дал условный срок.