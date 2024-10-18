Омск-Информ
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·Общество

Жители Чкаловска пожаловались на «современный» метод ремонта.

Сегодня, 18 октября, в омских пабликах появилась жалоба на коммунальную аварию в Чкаловске. Местные жители рассказали, что на улице Ермолаева произошел прорыв трубы. В результате окрестные дома остались без горячей воды и отопления.

По словам жильцов, на место выезжали рабочие, но они устранили прорыв странным способом – просто приложили кирпич к дыре в трубе. Омичи едко шутят, что инженеры «Тепловой компании» используют в работе «высокие технологии».

·Общество

Жители Чкаловска пожаловались на «современный» метод ремонта.

Сегодня, 18 октября, в омских пабликах появилась жалоба на коммунальную аварию в Чкаловске. Местные жители рассказали, что на улице Ермолаева произошел прорыв трубы. В результате окрестные дома остались без горячей воды и отопления.

По словам жильцов, на место выезжали рабочие, но они устранили прорыв странным способом – просто приложили кирпич к дыре в трубе. Омичи едко шутят, что инженеры «Тепловой компании» используют в работе «высокие технологии».