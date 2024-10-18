Проблемы с водой возникли в Горьковском районе Омской области.

Сегодня, 18 октября, в одном из омских пабликов появилась жалоба на воду в селе Лежанка Горьковского района. По словам местных жителей, воду невозможно пить не только людям, но и животным. От нее жжет руки, и она пахнет настолько неприятно, что возникает резь в глазах.

В администрации Горьковского района прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что жалобы на воду начали поступать еще вчера. Местные жители утверждали, что при дезинфекции водопровода была превышена норма химических веществ.

– Специалистами администрации в течение дня проведено обследование накопительных емкостей, произведен обход домовладений, – рассказали в ведомстве. – Большинство опрошенных жителей сообщили о том, что ситуация нормализовалась, вода имеет слабовыраженный запах хлора.

Специалисты считают, что вода не несет опасности для здоровья. Пробы воды передали для анализа в лабораторию. А должностные лица, которые не предупредили жителей о дезинфекции водопровода, привлекут к дисциплинарной ответственности.