Омск-Информ
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·Происшествия

Пожилая женщина и девочка шли через дорогу на зеленый сигнал светофора, когда наехал автобус.

Сегодня, 18 октября, 59-летний водитель пассажирского автобуса «НефАЗ» ехал по маршруту № 83. Он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу на улице Нефтезаводской. Очевидцы сообщили о происшествии в Госавтоинспекцию в 15:20.

В результате ДТП пожилая женщина упала, уронив вместе с собой 9-летнюю школьницу, которая шла рядом. Пострадавших увезли в больницу с травмами разной степени тяжести. В момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров.

Полиция проводит проверку. Прокуратура Омской области взяла на контроль результаты этой проверки.

·Происшествия

Пожилая женщина и девочка шли через дорогу на зеленый сигнал светофора, когда наехал автобус.

Сегодня, 18 октября, 59-летний водитель пассажирского автобуса «НефАЗ» ехал по маршруту № 83. Он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу на улице Нефтезаводской. Очевидцы сообщили о происшествии в Госавтоинспекцию в 15:20.

В результате ДТП пожилая женщина упала, уронив вместе с собой 9-летнюю школьницу, которая шла рядом. Пострадавших увезли в больницу с травмами разной степени тяжести. В момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров.

Полиция проводит проверку. Прокуратура Омской области взяла на контроль результаты этой проверки.