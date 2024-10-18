По данным инсайдеров «Омск-информа», глава ведомства уволится в ближайшее время. Ему уже нашли замену.

В кулуарах культурной элиты муссируются настойчивые слухи о готовящейся отставке министра культуры Омской области Юрия Трофимова. Как утверждают источники «Омск-информа», об уходе главы ведомства власти объявят в ближайшее время.

– Предполагалось, что об отставке Юрия Трофимова объявят завтра, 19 октября, на оперативном совещании с губернатором. Однако в связи с последними событиями официальная информация поступит чуть позже. Но однозначно – в ближайшее время, – рассказал инсайдер редакции.

Уход министра культуры может быть связан с неудачной реализацией проектов в подконтрольной ему сфере.

– Накопилась определенная моральная усталость, плюс провальный ремонт ТЮЗа, – назвал причины ухода министра собеседник «Омск-информа».

В правительстве региона не подтверждают скорую отставку Юрия Трофимова.

– Не располагаю такой информацией, – сказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Между тем источники редакции отмечают, что сменщик главы Минкульта уже найден. По некоторым данным, он приедет в Омск из Ставрополья.

Юрий Трофимов занимает пост министра культуры Омской области с июня 2017 года. До этого с 2011 года он возглавлял областной музей имени Врубеля.