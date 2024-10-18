Омск-Информ
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·Общество

Выбросы наблюдались во всех округах города.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 17 октября, во всех округах Омска было выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Омичи вдыхали оксид азота, оксид углерода, диоксид азота и сероводород:
  • Кировский округ – 1,4 ПДК оксида азота;
  • Ленинский – 1,4 ПДК оксида углерода и 1,1 сероводорода;
  • Октябрьский – 1 ПДК оксида углерода и 1,2 оксида азота;
  • Центральный – 1,3 оксида углерода и 1,4 диоксида азота;
  • Советский – 1,4 оксида углерода, 1,1 диоксида азота и 1,2 оксида азота.
При этом уровень загрязнения воздуха синоптики оценили как низкий.
·Общество

Выбросы наблюдались во всех округах города.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 17 октября, во всех округах Омска было выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Омичи вдыхали оксид азота, оксид углерода, диоксид азота и сероводород:
  • Кировский округ – 1,4 ПДК оксида азота;
  • Ленинский – 1,4 ПДК оксида углерода и 1,1 сероводорода;
  • Октябрьский – 1 ПДК оксида углерода и 1,2 оксида азота;
  • Центральный – 1,3 оксида углерода и 1,4 диоксида азота;
  • Советский – 1,4 оксида углерода, 1,1 диоксида азота и 1,2 оксида азота.
При этом уровень загрязнения воздуха синоптики оценили как низкий.