Омск-Информ
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·Общество

Они ожидаются в ряде муниципальных районов области.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье, 20 октября, в Омской области ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит +8...+13 градусов, +3 – в северных районах.
В ночь на понедельник к дождю добавится мокрый снег. Похолодает до –2...+3. Днем осадки продолжатся.
·Общество

Они ожидаются в ряде муниципальных районов области.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье, 20 октября, в Омской области ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит +8...+13 градусов, +3 – в северных районах.
В ночь на понедельник к дождю добавится мокрый снег. Похолодает до –2...+3. Днем осадки продолжатся.