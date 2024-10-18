В городе есть масса доступных вариантов переселения из однокомнатной квартиры в жилье «на земле».

Омск стал лидером исследования, проведенного специалистами «Яндекс Недвижимости», по числу доступных вариантов для переезда из однокомнатной квартиры в частный дом. По этому критерию он возглавил рейтинг городов-миллионников.

При расчетах специалисты брали среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Омске за сентябрь 2024 года, составившую 3,8 миллиона рублей. К этой сумме добавили материнский капитал на первого ребенка в размере 630 тысяч рублей. В итоге средняя стоимость жилья «на земле» 4,5 миллиона рублей.

На эту сумму доступны более половины домов на рынке загородной недвижимости. Этот показатель первый по стране.