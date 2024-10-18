Приуроченный к Году семьи социокультурный проект направлен на укрепление традиционных ценностей и поддержку талантливых семей.

В торжественной церемонии открытия фестиваля творческих семей «Верю в семью» приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках XIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2024».

– Очень рада встретиться на Омской земле, на форуме «ИННОСИБ-2024», который заряжает нас на целый год, в течение которого мы готовимся встретиться вновь, чтобы обменяться опытом социальных проектов, социальных идей. В Год семьи Президентский фонд культурных инициатив поддержал замечательный проект, показывающий огромный творческий потенциал наших семей. Мы видели это творчество на муниципальных выставках, они заряжают энергией. Этот фестиваль – настоящий праздник, от которого получаешь большое удовольствие, – поделилась Екатерина Лахова.

Виталий Хоценко, Екатерина Лахова, спикер областного Заксобрания Александр Артемов и другие почетные гости ознакомились с выставками творческих инициатив победителей муниципального этапа фестиваля «Верю в семью», которые развернулись в областном конгресс-холле.

В рамках фестиваля также организованы творческий конкурс, мастер-классы, встречи и мастерские с наставниками, семейные клубы и другие мероприятия, которые позволяют участникам проявить свои творческие способности и научиться чему-то новому.

– Поздравляю всех с замечательной инициативой – фестивалем семейного творчества «Верю в семью». Символично, что впервые он проводится именно в Год семьи, объявленный президентом в 2024 году. Семья и Россия – одна без другой не существует. Правильно говорят, что по-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье. Потому что, когда есть забота, любовь, поддержка семьи, легче уверенно идти к успеху, продвижению, в целом по жизни. В Омской области много достойных уважения и примера семей. Примечательно, что растет количество именно многодетных семей. И вместе с вами мы проводим этот первый фестиваль семейного творчества, – отметил Виталий Хоценко.

Всего в фестивале принимают участие 49 творческих семей из Омска и 16 муниципальных районов области.

Добавим, что сегодня на площадке «ИННОСИБ-2024» стартовал региональный этап фестиваля, победители которого выступят на гала-концерте фестиваля в декабре этого года.