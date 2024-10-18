Занятия возобновили в пяти учреждениях, но приостановили в девяти других.
По данным на 18 октября, на карантин из-за ОРВИ в Омске отправили уже 499 классов в 47 школах. Как сообщает «Новый Омск», полностью закрыли 10 городских школ: № 17, 33, 43, 54, 66, 93, 135, 137, 150, 159.
Отметим, что неделю назад на карантине находились 369 классов в 35 школах. Полностью учебный процесс остановили в 6 школах: № 7, 26, 96, 140, 145, 150. С тех пор школы № 7, 26, 96, 140, 145 уже открыли, а № 17, 33, 43, 54, 66, 93, 135, 137, 159, наоборот, закрыли.
Также на карантин из-за ОРВИ закрыли 33 группы в 25 детских садах. Неделю назад закрыты были 35 групп в 26 детских садах.