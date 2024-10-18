Компания Т2 и Банк ДОМ.РФ планируют внедрять новые технологии для защиты пользователей.

Оператор мобильной связи Т2 и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Основные задачи – противодействие мошенничеству и минимизация финансовых рисков клиентов и банка. В совместных проектах будет активно применяться методология big data T2 в области скоринговых решений оператора для банковского сектора.

Соглашение о сотрудничестве на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 подписали Ирина Лебедева, заместитель генерального директора компании T2 по коммерческой деятельности, и Николай Козак, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

– В фокусе Т2 – работа над безопасностью в голосовых и цифровых каналах коммуникаций, – рассказывает Ирина Лебедева, заместитель генерального директора компании T2 по коммерческой деятельности. – Сотрудничество с крупными банками, такими как ДОМ.РФ, помогает позитивно повлиять на безопасность всего клиентского пути человека. Причем в периметре не только T2 как мобильного оператора, но и других бизнесов. Тем самым мы реализуем одну из стратегических задач компании – вывести заботу об абоненте на принципиально новый уровень технологичности.

Инструментарий big data T2 позволяет решать различные бизнес-кейсы и снижать финансовые риски для клиентов и банков. ML-модели помогают определять вероятность мошеннической активности в общей среде пользователей, а также склонность клиентов к несоблюдению правил цифровой и телефонной гигиены.

– Банк ДОМ.РФ уже долгое время эффективно использует все классические инструменты кредитного скоринга для анализа кредитоспособности заемщиков и минимизации рисков, – подчеркивает Николай Козак, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ. – Модели машинного обучения, разработанные нашим партнером, предоставят возможность обогатить скоринг поведенческой аналитикой. Это позволит не только развивать технологии, повышающие безопасность финансовых услуг для граждан, но и предлагать более подходящие продукты и решения финансового кредитования, с повышенной точностью прогнозировать их обслуживание со стороны клиентов.

Соглашение между двумя компаниями было подписано как ответ на рост и эволюцию активности мошенников, которые часто пользуются неосведомленностью пользователей о цифровых технологиях. Взаимодействие компаний направлено на разработку, внедрение и повышение эффективности мер по противодействию рискам, связанным с кредитным, финансовым и технологическим мошенничеством.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама