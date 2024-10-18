К таким выводам пришли специалисты МегаФона в результате анализа обезличенных данных абонентов в области.

На сегодняшний день набирает популярность технология VoLTE (Voice over LTE), которая позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвёртого поколения и одновременно пользоваться интернетом без потери качества сигнала. Основные преимущества сервиса – высокое качество звука и мгновенное соединение.

Данные компании МегаФон показывают, что в Омской области до 79 % устройств абонентов компании МегаФон имеют возможность совершать цифровые звонки. В реоигне цифровые телефонные разговоры составляют 42 % от всех звонков в регионе, и за год их количество выросло на 15 %. Омск является бесспорным лидером по количеству и годовому приросту цифровых звонков на протяжении двух последних лет. На Омск приходится 62 % от общего объема голосового трафика по региону. Прирост за последний год составил 30 %. Самыми разговорчивыми также оказались жители города Тары. С начала года они проговорили количество минут, равное 39 годам беспрерывного общения. В число самых общительных населенных пунктов вошли Исилькуль и Калачинск. Жители этих городов провели за телефонными разговорами по 19 лет на каждое муниципальное образование.,

– В Омской области рост трафика VoLTE обусловлен в том числе благодаря непрерывной модернизации сети МегаФона, – рассказывает директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин. – Число и городских, и сельских территорий, где доступна мобильная связь четвертого поколения, постоянно растет. В этом году 4G получили жители Омского, Одесского, Шербакульского, Оконешниковского, Черлакского, Нововаршавского и других районов области. Абонентам стала доступна высококачественная передача голоса и возможность параллельно с разговором загружать информацию в интернет.

Востребованность VoLTE объясняется в том числе и ассортиментом смартфонов, который поддерживает технологию и которые приобретаются в регионе. За восемь месяцев этого года в рейтинг самых популярных мобильных устройств Омской области вошли – Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei, Realme и TECNO.

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