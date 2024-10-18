Омск-Информ
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·Общество

Там появилось полсотни подрощенных деревьев.
Сегодня в Омске специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства обновили деревья на Иртышской набережной. Как сообщили в мэрии, вдоль домов от бульвара Победы до улицы Циолковского посадили 50 яблонь.
Всего в городе сегодня высадили 112 деревьев. Какие улицы озеленили, чиновники не сообщают.
·Общество

Там появилось полсотни подрощенных деревьев.
Сегодня в Омске специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства обновили деревья на Иртышской набережной. Как сообщили в мэрии, вдоль домов от бульвара Победы до улицы Циолковского посадили 50 яблонь.
Всего в городе сегодня высадили 112 деревьев. Какие улицы озеленили, чиновники не сообщают.