Подрядчик уже занимается отделкой помещений.

Здание новой поликлиники для взрослых и детей в поселке Восточном в Омске построили на 90 %. Подрядчик ООО «ИКГ-Транс» завершает монтаж противопожарной системы и начал отделку помещений материалами класса люкс. В рекреационных зонах наносят декоративную венецианскую штукатурку, а стены в кабинетах врачей покрывают краской-хамелеоном.

– Благодаря использованию цифровых технологий (цифрового двойника здания) удалось избежать большого объема неучтенных работ, переделок, которые могли бы возникнуть в процессе строительства. В итоге удалось не только удержаться в рамках бюджета, но и позволить небольшую роскошь в отделке: смогли потратить деньги на более качественную отделку в виде венецианской штукатурки, которая лучше выглядит, – рассказал директор БУ «Омскоблстройзаказчик» Андрей Бобровников.

Строители также занимаются благоустройством прилегающей территории. Возле поликлиники обустроят парковки, поставят скамейки, а сделают клумбы, а также высадят шаровидные ивы и липы.

Напомним, строительство началось в прошлом году. Из бюджета на это выделили более 700 млн рублей. Ввести в эксплуатацию 4-этажное здание планируется уже в ноябре.