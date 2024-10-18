Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание площадью 8 кв. м тушили около часа.
Сегодня около 08:25 в Кормиловке Омской области произошел пожар. Загорелась одна из квартир в пятиэтажке на улице Советской.
На место происшествия выехали пять огнеборцев на двух пожарных автомобилях. Из дома спасли трех человек, в том числе двоих детей. Один человек пострадал.
Площадь пожара составила 8 кв. м. Ликвидировать его удалось 09:22 минуты.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства выясняют дознаватели МЧС России.
·Происшествия

Возгорание площадью 8 кв. м тушили около часа.
Сегодня около 08:25 в Кормиловке Омской области произошел пожар. Загорелась одна из квартир в пятиэтажке на улице Советской.
На место происшествия выехали пять огнеборцев на двух пожарных автомобилях. Из дома спасли трех человек, в том числе двоих детей. Один человек пострадал.
Площадь пожара составила 8 кв. м. Ликвидировать его удалось 09:22 минуты.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства выясняют дознаватели МЧС России.