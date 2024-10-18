Он нигде официально не работал, чтобы не содержать свою дочь.

Судебные приставы добились от 48-летнего омича уплаты миллионного долга по алиментам. Для этого мужчину пришлось отправить на обязательные работы и ограничить в водительских правах.

Как сообщили в ГУФССП России по Омской области, в 2019 году суд обязал мужчину платить алименты на 14-летнюю дочь. Он должен был отдавать 1/4 от ежемесячного дохода, но не делал этого. Приставы уведомили гражданина о необходимости исполнить финансовые обязательства, чтобы избежать принудительных мер взыскания. Однако мужчина нигде не работал и продолжал уклоняться от выплат.

Вскоре он стал получать военную пенсию, и с нее начали вычитать алименты. Однако этой суммы не хватало, и у мужчины накопился долг 961 тыс. рублей. На омича завели дело по ст. 5.35.1 КоАП («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В наказание его отправили на обязательные работы. Кроме того, мужчину ограничили в водительских правах.

Не желая лишаться возможности водить автомобиль, омич погасил долг по алиментам. Он также официально трудоустроился, а приставы вынесли постановление об удержании текущих алиментов из его дохода.

Отметим, что более 1,5 тыс. жителей Омской области ограничили в праве на управление автомобилями из-за долгов. При этом 1416 человек – должники по алиментам.