Средства пойдут на выплаты жителям, чьи дома повреждены паводком, а также на восстановление размытых участков сельских дорог на севере региона.

Из резервного фонда регионального правительства и в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Омской области» по поручению губернатора Виталия Хоценко было выделено финансирование в общей сумме почти 32,5 млн рублей.

Одна из мер социальной поддержки, оказываемой людям, понесшим материальный ущерб в результате весеннего паводка на севере Омской области, – это выплата на капремонт поврежденного жилья. Также глава региона распорядился выделить средства на ремонт уличных дорог Усть-Ишимскому сельскому поселению.

– Продолжаем работу по ликвидации последствий весеннего паводка на севере области. Выделили порядка 8 млн рублей на восстановление в Усть-Ишиме внутрипоселковых проездов, пострадавших от стихии. Кроме того, направили из областного бюджета еще 24,5 млн рублей на выплаты на капитальный ремонт жителям, чьи дома пострадали от половодья. Жители также получают единовременную выплату и компенсации за частичную и полную утрату имущества, – сообщил Хоценко.

Уточним, что ремонт в селе Усть-Ишим будет проведен на участках улиц 40 лет Октября (через реку Крушинку), Советской (около дома № 22), Маршала Жукова (через реку Крушинку), от объездной дороги до дома № 9а по улице Луговой.