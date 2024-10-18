На заседании комитета по собственности областного парламента депутаты, чиновники и эксперты обсудили проблемы использования водного фонда региона.

На очередном заседании комитет Законодательного собрания Омской области по собственности в числе многих рассмотрел вопрос «О землях водного фонда РФ с позиции Омской области как субъекта РФ: практика правоприменения пп. «в», «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ и соответствующего федерального законодательства. Характеристика проблемы. Экспертная оценка. Законодательные предложения». Речь шла о возможности использования на региональном уровне водных объектов с целью привлечения средств в бюджет Омской области.

Председатель комитета по собственности Заксобрания Омской области Игорь Зуга сообщил, что цель обсуждения – увидеть возможности получения дополнительного дохода в бюджет, в том числе на основе опыта других регионов. С основным докладом выступил министр имущественных отношений Евгений Козлов, содокладчиком стала министр природных ресурсов и экологии Татьяна Хавронина. Экспертное мнение высказали члены Научно-экспертного совета при комитете – заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Александр Бутаков и ученый-эколог, профессор кафедры по связям с общественностью ОмГУПС, доктор философских наук Сергей Костарев.

Евгений Козлов пояснил, что порядок использования охранных земель и водного фонда определяется земельным и водным законодательством. Если водные объекты полностью находятся в пределах земель сельскохозяйственного назначения и земель других категорий, такие земли не относятся к землям водного фонда. В реестре государственного имущества Омской области имеются сведения о 6 объектах искусственного происхождения – это карьеры, котлованы. При этом земельные участки, на которых располагаются данные объекты, не относятся к землям водного фонда. Это земли сельхозназначения и земли особо охраняемых территорий.

Таким образом, в собственности Омской области земли водного фонда отсутствуют.

Министр имущественных отношений считает, что вокруг темы понятия категории водных объектов сложилась противоречивая ситуация. Поэтому он предложил упорядочить правоприменение положений федерального законодательства о водных объектах в части возможности их отнесения к сооружениям.

Татьяна Хавронина пояснила, что в собственности Омской области нет водных объектов. А доходы от предоставления федеральных водных объектов идут в доход федерального бюджета и потом возвращаются на природоохранные мероприятия.

Стоит отметить, что комитет по собственности уже второй раз в течение своей каденции возвращается к данным проблемам. Осенью 2022 года уже рассматривались вопросы, связанные с проблемой реализации Федеративного договора от 31 марта 1992 года, в том числе и проблемный вопрос – водное хозяйство, водные отношения.

Александр Бутаков отметил, что в Омской области имеется закон, регулирующий полномочия органов государственной власти Омской области в сфере водных отношений, которым также устанавливается порядок расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Омской области. Однако объектов нет. Профессор привел в пример ряд нормативных актов из Татарстана и Свердловской области, где такие объекты имеются и их использование приносит доход в казну.

– В Татарстане действует Экологический кодекс, который рассматривает весь комплекс, связанный не только с водохозяйством, с лесным хозяйством, но и с другими природными ресурсами, атмосферным воздухом и так далее. В Татарстане есть соответствующее постановление кабинета министров республики, которое связано с регулированием водных отношений. Такие же позиции имеются в Краснодарском, Ставропольском крае и еще ряде регионов, – отметил Бутаков.

Игорь Зуга уточнил, что выбор в качестве примера Татарстана не случаен. На его взгляд, по структуре и экономике республика близка Омской области.

– Всего лишь надо проявить инициативу. Заявительный характер, что мы хотели бы забрать объекты себе. И все. Надо просто открыть федеральный реестр. Если там какие-то объекты не учтены, интересные для нас, давайте мы установим в процессе правообладание. Заявим в федеральный реестр. Но мы должны перенести ряд объектов сюда, – считает Игорь Зуга.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что вопросы обеспечения водой, использования водных ресурсов сегодня критичны.

– Этот вопрос мы действительно поднимали на семинаре-конференции еще в 2022 году. Полномочия у органов государственной власти имеются, в том числе в отношении объектов собственности как базового элемента управления. Разграничение полномочий, как мы видим, – это не то, что спущено с федерального уровня, это то, о чем договорились. То есть не просто исполнение федерального законодательства, а использование наших ресурсов для нашего развития. И Республика Татарстан как яркий пример использования в полном объеме своих прав и обязанностей – водные объекты находятся в собственности субъекта РФ, республика получает с них доходы и так далее. А у нас ответ – нет в собственности водных объектов, и земель водного фонда тоже нет. При этом есть областной закон, а реализации нет, так как нет водных объектов в собственности, – резюмировал Зуга. – У нас задача простая. Министерство природных ресурсов должно стать одним из самых богатых министерств. Должно приносить большой доход в бюджет региона.

Сергей Костарев резюмировал, что в регионе ничего не происходит в рамках обсуждаемой проблемы, потому нет желания быть богатыми. Ученый также предложил разобраться с вопросами собственности в отношении «Зеленого острова» и гидроузла. А Игорь Зуга обратил внимание на то, что в регионе до сих пор нет экологического кодекса и эту ситуацию необходимо менять.

В полемике принимали участие и другие депутаты. В целом поставленная проблема требует дальнейшей проработки.