К преференциям хотят допустить бизнес на ниве полиграфии, ремонта и монтажа машин и оборудования, а розничную торговлю и общепит могут лишить льгот.

На комитете финансовой и бюджетной политики Заксобрания Омской области депутаты рассмотрели проект закона № 1800-7 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Речь о том, что на региональном уровне будут продлены некоторые налоговые преференции малому бизнесу. Уточним, что изначально поддержка бизнеса началась в период изоляции из-за ковидных ограничений. Сейчас ситуация изменилась. Кто-то уже не нуждается в поддержке, а кому-то без нее не выжить. Законопроект парламентариям представила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

Предлагается установить минимальные ставки налога по УСН («упрощенке»). Для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» – 1 процент, для тех, кто работает по схеме «доходы, уменьшенные на величину расходов», – 5 процентов.

В 2020 году Законом Омской области от 25 мая 2020 года № 2270-03 «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» для налогоплательщиков впервые были установлены минимальные ставки налога по УСН. Это показало свою эффективность. Чтобы бизнес ощущал и дальнейшую поддержку, было принято решение о продлении этой меры на 2021 год и на 2022–2024 годы, правда, с корректировкой видов экономической деятельности. Анна Негодуйко уточнила, что 2022–2023 годах пониженными ставками ежегодно пользовалось около 7 тысяч налогоплательщиков.

Такая поддержка положительно отразилась на динамике ряда показателей в сфере малого и среднего предпринимательства, сохранились поступления по УСН, была предотвращена массовая перерегистрация таких налогоплательщиков за пределами Омской области.

Чтобы закрепить полученный положительный эффект, проектом закона предлагается установить пониженные ставки налога по «упрощенке» для отдельных видов деятельности на 2025–2026 годы, но есть корректировки.

Новым условием для применения пониженных ставок станет обеспечение среднесписочной численности работников не менее трех человек. Также предлагается скорректировать условие применения пониженной ставки по доле дохода (70 процентов): вид экономической деятельности налогоплательщика, установленный Законом № 2270-03, должен быть основным на 1 января налогового периода, в котором применяется льготная ставка по «упрощенке».

Пониженные ставки затронут бизнес, занятый в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, деятельности гостиниц, образования, здравоохранения, социальных услуг. Дополнительно включены виды деятельности в области производства, полиграфической деятельности, ремонта и монтажа машин и оборудования.

А вот розничная торговля и общественное питание будут исключены из этого перечня.

Также предлагается установить пониженные ставки по «упрощенке» для налогоплательщиков, зарегистрированных в Омской области после 1 января 2025 года в связи с переменой места нахождения организации или места жительства предпринимателя.

А чтобы простимулировать бизнес к переезду в Омскую область, предлагается дополнительно предоставить налоговую преференцию на 2025 и 2026 годы новым налогоплательщикам независимо от осуществляемого ими вида экономической деятельности, при условии работы у них в найме не менее трех человек. Предполагается внести уточнения в статью 3.1 Закона №2270-03, которая предусматривает установление пониженных налоговых ставок по УСН для управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, а также промышленных технопарков. Анна Негодуйко подчеркнула, что все это позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Омской области, а также сократит отток бизнеса в другие регионы.

У членов комитета возникли вопросы к министру экономического развития. Так, депутаты Валерий Кокорин и Илья Смирнов «вступились» за предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли, которых хотят лишить преференций. У бизнес-сообщества еще будет возможность обсудить данную ситуацию.

Пока что депутаты решили рекомендовать областному парламенту принять проект закона к рассмотрению.