Омск-Информ
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·Общество

Ясное небо, яркое солнце и до +9 градусов ожидается в Омске сегодня, 18 октября.

Потепление, пришедшее в Омск сразу после выпадения первого снега, постепенно подходит к концу. У горожан осталось буквально несколько дней, чтобы насладиться теплой по меркам середины октября погодой, ясным небом и отсутствием осадков.

Сегодня, 18 октября, в Омске ожидается солнечно и до +9 градусов. Легкий ветер западного направления, атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. В выходные сохранится такая же приятная для пребывания на свежем воздухе погода, а вот с понедельника, 21 октября, ожидается понижение температуры воздуха и осадки.

·Общество

Ясное небо, яркое солнце и до +9 градусов ожидается в Омске сегодня, 18 октября.

Потепление, пришедшее в Омск сразу после выпадения первого снега, постепенно подходит к концу. У горожан осталось буквально несколько дней, чтобы насладиться теплой по меркам середины октября погодой, ясным небом и отсутствием осадков.

Сегодня, 18 октября, в Омске ожидается солнечно и до +9 градусов. Легкий ветер западного направления, атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. В выходные сохранится такая же приятная для пребывания на свежем воздухе погода, а вот с понедельника, 21 октября, ожидается понижение температуры воздуха и осадки.