Нехватка сна приводит к репродуктивным патологиям, включая преждевременную эякуляцию.

Работа в ночное время может привести к различным проблемам в сексуальной жизни мужчин, в том числе к преждевременной эякуляции и эректильной дисфункции, заявил врач-эндокринолог, диетолог Александр Калинченко. Отсутствие сна в ночное время в целом негативно влияет на организм. Минусов у такой работы гораздо больше, чем плюсов.

– Работающие по ночам мужчины чаще имеют эректильную дисфункцию, и у них с большей вероятностью выявляются репродуктивные патологии. Также были получены данные, что работа в течение года на сменном графике или меньший период не приводила к подобным проблемам. Но по статистике риски подобного становились значительно выше спустя три года работы по ночам, – цитирует Калинченко издание «Газета. RU».

Эксперт пояснил, что работа по ночам может нарушать циркадные ритмы, которые регулирует гормон мелатонин. Он формирует биологические часы организма.

– Поэтому многим, кто трудился ночью, так некомфортно спать днем, хотя они легко могут уснуть от усталости. Именно несовпадение сна и времени секреции мелатонина делает сон таким некачественным, что тоже влияет на общее состояние организма, в том числе и на эякуляцию и эрекцию, – отметил врач.

Мужчинам, которые работают по ночам, стоит наблюдаться у эндокринолога или сомнолога, чтобы при необходимости компенсировать нехватку сна и минимизировать появление негативных проявлений.