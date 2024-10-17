Он избил пенсионерку и несколько раз ударил ножом за то, что она попросила сделать музыку потише.

Минувшей ночью в деревне Холдеевке Омского района произошло убийство 69-летней женщины. Сегодня утром родственник пенсионерки пришел к ней домой и обнаружил тело с синяками и ножевыми ранениями.

По версии следственного комитета, убил бабушку ее 18-летний внук. Парню не понравилось, что пожилая женщина попросила убавить громкость музыки.

Подозреваемого задержали. Следователи намерены обратиться в суд, чтобы заключить парня под стражу.