Женщина несколько дней выполняла инструкции незнакомцев, которые пообещали спасти ее накопления.

Жительница Кировского округа Омска поверила мошенникам и отдала им все свои деньги. Как сообщили в полиции, 63-летняя женщина потеряла почти 2,2 млн рублей.

Сначала мошенники написали омичке в мессенджере, притворившись ее бывшим начальником. Этот «начальник» сообщил пенсионерке, что она стала соучастницей мошеннической схемы. Следом омичке позвонила «работница росфинмониторинга». Незнакомка убедила пенсионерку, что с ее счетов исходят попытки финансирования иностранных вооруженных сил.

Чтобы избежать финансирования чужой армии, пенсионерка выполнила все инструкции мошенников. Два дня она перечисляла свои сбережения туда, куда ей сказали. На третий день она сдала в ломбард ювелирные украшения, а деньги снова отправила на «безопасный счет». После этого женщина взяла кредит. Отдать преступникам и эти средства пенсионерку отговорили сотрудники банка.

Женщина обратилась в полицию. Мошенников разыскивают.