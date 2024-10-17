Экспозиция находится в здании Законодательного собрания Омской области.

В Законодательном собрании Омской области открылась выставка, которая посвящена юбилею Омского областного студенческого отряда. Во время церемонии открытия парламентарии рассказывали об истории студенческих отрядов, о проектах, которые в то время реализовывались, о трудовых заслугах и успехах. В открытии выставки принял участие председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

– Эта выставка начинает серию мероприятий, и мы бы хотели помогать, чтобы такие выставки проходили не только в стенах Законодательного собрания, – отметил Артемов. – Это дань памяти тем, кто стоял у истоков этого движения. Это сохранение истории движения. Но, что не менее важно, это поддержка тех ребят, которые сейчас находятся в этом движении.

На выставке представлены фотографии, в том числе и депутатов областного парламента, газеты, книги, а также различная форма отрядов, которая является важным элементом стройотрядовского движения. Экспозиция демонстрирует вклад студотрядов в развитие различных отраслей промышленности и экономики, а также участие в современных трудовых проектах, в добровольческих и патриотических акциях.

Председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко рассказал о том, как зарождались студенческие отряды на территории Омской области, какие достижения и направления есть у нынешнего поколения молодежной организации.