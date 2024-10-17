В модельной библиотеке в Нововаршавке оборудовали современное пространство с массой разных активностей для разных возрастов.

В Нововаршавке открылась модельная библиотека. Как уточнил губернатор Омской области Виталий Хоценко, современная культурная и общественная локация появилась по президентскому национальному проекту «Культура».

– В муниципалитете создано современное культурное пространство, где можно не только читать, но и общаться, заниматься в клубах, реализовывать свои проекты, посещать мастер-классы. Уверен, жителям понравится, – заявил Хоценко.

Из бюджетов разных уровней потрачено около 16,5 млн рублей. После ремонта появились детская и подростковая зоны. Библиотечная мебель подобрана с учетом возрастных особенностей детей: разноуровневые стеллажи в виде книжных домиков, напольные сиденья-пуфики. Читателям обеспечен современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение.

Оборудованы компьютеризованные места для индивидуальной работы, чтения электронных и аудиокниг, делового и тихого чтения. Обновлен книжный фонд, закуплено 3617 экземпляров печатных изданий на сумму более 2 млн рублей.

В рамках модернизации созданы новое пространство для общения и событий, подростковая интерактивная площадка «Контакт», детская интерактивная зона, локация делового и тихого чтения, арт-холл, зона кофе-брейк, медиатека, зона свободного чтения, выставочно-инсталляционная зона, зона доступа к ЭБД.

Теперь в библиотеке постоянно работает площадка для проведения мероприятий вместимостью до 50 человек. Приобретено оборудование для активной полиграфии и очень востребованный видеоувеличитель ZOOMAX. Власти надеются, что это пространство станет местом притяжения жителей поселка для умного общения.

Отметим, что в Омской области уже действуют 17 модельных библиотек как в городе, так и в муниципальных районах.