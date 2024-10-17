За участие в преступной деятельности их также отправят на обязательные работы.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор парням, 17 и 18 лет, которые участвовали в мошенничестве. Молодые люди забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили их на счета преступников, оставляя часть себе.

Помогать преступникам омичи стали в феврале. Пока их не поймали, они успели похитить у троих пожилых людей в общей сложности более 1 млн рублей.

В наказание суд приговорил курьеров к 140 часам обязательных работ. Также суд обязал их вернуть пенсионерам все похищенные деньги.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.