Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

За участие в преступной деятельности их также отправят на обязательные работы.
Первомайский районный суд Омска вынес приговор парням, 17 и 18 лет, которые участвовали в мошенничестве. Молодые люди забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили их на счета преступников, оставляя часть себе.
Помогать преступникам омичи стали в феврале. Пока их не поймали, они успели похитить у троих пожилых людей в общей сложности более 1 млн рублей.
В наказание суд приговорил курьеров к 140 часам обязательных работ. Также суд обязал их вернуть пенсионерам все похищенные деньги.
Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.
·Происшествия

За участие в преступной деятельности их также отправят на обязательные работы.
Первомайский районный суд Омска вынес приговор парням, 17 и 18 лет, которые участвовали в мошенничестве. Молодые люди забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили их на счета преступников, оставляя часть себе.
Помогать преступникам омичи стали в феврале. Пока их не поймали, они успели похитить у троих пожилых людей в общей сложности более 1 млн рублей.
В наказание суд приговорил курьеров к 140 часам обязательных работ. Также суд обязал их вернуть пенсионерам все похищенные деньги.
Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.