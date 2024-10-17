Памятник с площади Бухгольца «пытался» покинуть Омск во время урагана 2014 года. Это стало мемом.

Известный фотограф, преподаватель ОмГТУ Александр Калашников продолжает выпускать значки с городскими достопримечательностями. После вывески магазина «Радость» он решил сделать значок с фразой «Не пытайся покинуть Омск» в форме шара «Держава».

Размер значка 25 мм х 17 мм. По информации в группе Александра Калашникова в соцсети «ВКонтакте», через пару дней значки можно будет приобрести в магазинах и музеях города, а также на маркетплейсе «Озон» и сайте объявлений «Авито». Там же можно купить значки «Радость из Омска» и стикерпак из 6 наклеек этой же серии.

В основу новых значков легла фраза, которая появилась в 2014 году после того, как вышеупомянутый памятник в форме шара сорвался с постамента во время урагана и укатился в сторону. Его «попытка» покинуть Омск и стала основой мема. В наше время фраза стала крылатой и часто употребляется при неудачах, которые происходят при попытке уехать из города.