Электронное приложение «Заступник», презентованное в 2022 году, пользуется большой популярностью среди родителей-омичей.

Почти 60 тысяч омичей пользуются электронным приложением «Заступник» для оперативной помощи детям при чрезвычайных происшествиях, сообщил министр образования региона Иван Кротт. Омская область стала первым регионом, в котором запустили электронного помощника. Его презентация состоялась 1 июня 2022 года в штабе общественной поддержки «Единой России».

Приложение позволяет ребенку, попавшему в чрезвычайную ситуацию, послать сигнал бедствия и получить помощь родителей, экстренных служб и волонтеров. Для этого необходимо лишь нажать на телефоне тревожную кнопку, и сообщение о том, что ребенок находится в опасности, мгновенно поступит выбранному кругу доверия. Человек, идущий на сигнал, видит на карте, где находится ребенок, слышит в режиме онлайн, что происходит вокруг него, и может построить до него маршрут. Если родители не могут незамедлительно помочь, то они перенаправляют сигнал, и тогда сотрудники экстренных служб, волонтеры или поисковики получают сигнал и могут помочь ребенку.

Благодаря этому приложению родители также могут отслеживать маршруты ребенка в реальном времени и видеть историю его перемещений за сутки. «Заступник» доступен для скачивания на Google Play и App Store.