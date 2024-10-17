В рамках регулярного чемпионата КХЛ «ястребы» проведут на «G-Drive Арене» четыре матча.

Хоккеисты омского «Авангарда» начинают серию домашних матчей. Сегодня, 17 октября, «ястребы» сыграют на льду «G-Drive Арены» с московским «Спартаком». Начало игры в 19:00. Далее соперниками омичей станут челябинский «Трактор» (23 октября), магнитогорский «Металлург» (27 октября) и тольяттинская «Лада» (31 октября).

Накануне, 16 октября, с хоккеистами встретился новый глава совета директоров клуба Евгений Кожевников. Он подтвердил цели «ястребов» на этот сезон.

– Мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия «Авангарда», – сказал Кожевников.

Однако команда пока явно не оправдывает ожиданий и проваливает этот сезон. Из 16 проведенных матчей «ястребы» выиграли только 6 и сейчас даже не попадают в плей-офф. Легенда «Авангарда» Максим Сушинский считает, что дела у команды скоро наладятся.

– Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все еще придет. Команда выиграет пару матчей, тогда все вернется на свои места, – отметил Сушинский.

14 октября «Авангард» обыграл в Челябинске «Трактор» со счетом 3:1, одержав первую выездную победу в нынешнем сезоне. Болельщики рассчитывают, что на домашнем льду «ястребы» продолжат выигрывать.