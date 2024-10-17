В связи с приходом на север Омской области «большого газа», обострилась проблема, что делать с существующим ресурсоснабжающим предприятием, работающим с убытками.

На заседание комитета Законодательного собрания Омской области по собственности был вынесен вопрос о стратегическом развитии АО «Тевризнефтегаз». Напомним, что это убыточное предприятие, находящееся в региональной собственности, и его пытаются продать уже несколько лет. Тем не менее пусть и с перебоями, оно снабжает северные районы Омской области газом.

Ситуация изменилась. Появилась договоренность о том, что северные районы газом в ближайшее время начнет обеспечивать компания «Газпром». Очевидно, что газ «из трубы» будет дешевле и выгоднее, чем из скважин. В связи с чем вновь обострился вопрос, что же делать с «Тевризнефтегазом».

Председатель комитета по собственности регионального парламента Игорь Зуга напомнил, что на предыдущем обсуждении остановились на консервации скважины «Тевризнефтегаза». Однако это выльется минимум в 150 миллионов рублей. Поскольку в регионе нет опыта консервации подобных объектов, есть риск нанести ущерб экологии. Что чревато большими штрафами, которые также лягут бременем на областную казну. Второй вариант – продажа предприятия. Эти же возможные два варианта развития ситуации подтвердил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Святослав Комерзан.

Зуга призвал профильное министерство разработать стратегию по решению вопроса с «Тевризнефнегазом».

Также во время обсуждения прозвучало предложение, чтобы расходы по консервации скважины взяла на себя компания «Газпром», поскольку, по сути, ее приход на север Омской области делает работу «Тевризнефтегаза» нецелесообразным.

Также депутаты коснулись вопроса развития севера региона в связи с приходом «большого газа». Использование более дешевого природного газа не только обеспечит комфорт для населения, но и может способствовать развитию промышленности. Но и для этого нужна стратегия развития.