Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике утвердил список кандидатов, которые получат выплаты.

Комитет Законодательного собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике рассматривал вопрос о списке студентов, которые являются кандидатами для назначения стипендии имени В. А. Варнавского. Список был предложен ученым советом Омского государственного технического университета.

Было отобрано пять кандидатов, которые оказались наиболее достойными. Каждый из них является отличником, имеют успехи в научной деятельности.

На заседании присутствовал проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Олег Перегудов, который рассказал о процессе отбора кандидатов.

– Мы провели очень серьезную работу по отбору студентов для этой стипендии, – рассказывает проректор. – Всего было четыре этапа, и изначально было более 50 претендентов. В итоге мы сошлись на наиболее достойных – это пять кандидатов. Ключевым критерием и показателем было участие в научной работе и участие в публичных выступлениях. Провести для нас этот конкурс было большой честью.

Для учебных заведений Омской области подобная стипендия является первой. Стипендия была организована в честь бывшего председателя Законодательного собрания Владимира Варнавского, поскольку он сам в свое время обучался в ОмГТУ. Стипендия будет назначаться в будущем ежегодно.