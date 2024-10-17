Абоненты «Газпром межрегионгаз Омск» в межотопительный период сократили долги за газ на 34 млн рублей. Задолженность сохраняется на уровне 114 млн. рублей.

По итогам комплексных мероприятий, проводимых «Газпром межрегионгаз Омск» в межотопительный период (с мая по сентябрь), задолженность населения Омской области за природный газ сократилась на 34,2 млн рублей.

Для улучшения дисциплины платежей абонентам компании, накопившим долги за два месяца и больше, было направлено почти 32 тысячи уведомлений о задолженности и последующем приостановлении газоснабжения, ограничена подача газа 2,1 тысячи неплательщикам, суммарный долг которых составлял 37,9 млн рублей. Среди отключенных абонентов – крупные должники: житель Калачинского района, накопивший долг в сумме 178,3 тысячи рублей, и житель Центрального округа Омска, задолженность которого составляла 64 тысячи рублей.

Кроме того, во время проверок газового оборудования с начала года контролерами было выявлено 355 неисправных счетчиков, 8 случаев вмешательства в работу приборов учета газа и 9 случаев несанкционированного отбора газа.

За 9 месяцев 2024 года «Газпром межрегионгаз Омск» направил в суды 1590 исковых заявлений на абонентов-должников о взыскании задолженности за газ на сумму 21,1 млн рублей. Добровольно неплательщиками погашено 8,7 млн рублей. В пользу поставщика газа вынесено 1334 судебных решения на 15,3 млн рублей.

По данным на 1 октября 2024 года, задолженность населения Омской области за газ составляет 114 млн рублей.