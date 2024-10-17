Долгие годы пространство на окраине Омска не использовалось. Скоро там появится благоустроенный сквер.

На окраине Советского округа, в микрорайоне Юбилейном, ведутся работы по обустройству нового сквера. Накануне там высадили 18 трехметровых сосен и 450 кустов кизильника. Деревья будут расти возле дома № 157 по проспекту Мира, рядом с остановкой «Ателье». Долгое время на этом месте было заросшее пустое пространство, которое никак не использовалось.

Благоустройством зоны отдыха занимается подрядная организация «Братья Грин», свою лепту внес и «ОмскВодоканал», пригнав цистерну с водой для полива зеленых насаждений. Параллельно высадке деревьев в будущем сквере ведутся и другие работы. Так, подрядчик завершает укладку плитки. Для освещения территории планируется установить светильники на солнечных батареях, а также 12 лавочек и 9 урн, которые на безвозмездной основе собирается предоставить генеральный директор расположенного неподалеку ЖБИ № 5 Сергей Романюк.

Ранее, на первом этапе строительных работ, было завершено выравнивание грунта и положена плитка как на дорожках, так и на открытой площадке.

Благоустройство ведется в рамках проекта «Решают люди», его стоимость составляет около 6 млн рублей. Помимо этой зоны отдыха, в 2024 году в Советском округе планируется обустроить 26 объектов.