На заседании Совета глав муниципальных образований при губернаторе Омской области названы районы-лидеры по количеству заявок на региональный конкурсный отбор инициативных проектов.

Как сообщил участвовавший в работе заседания глава Омского района Геннадий Долматов, благодаря программе местных инициатив в регионе появилось множество спортивных и детских площадок, благоустроенных общественных пространств, мемориальных комплексов, пляжей, тротуаров.

Среди лидеров по заявкам на региональный конкурсный отбор инициативных проектов отмечен Омский район. В целом же, сообщил Виталий Хоценко, на 2025 год уже поступило 290 заявок.

Уточним, что на реализацию инициативных проектов в 2024 году из областного бюджета распределено порядка 1 миллиарда рублей. В итоге профинансированы 192 инициативы на территории районов. На 2025 год максимальная сумма поддержки из областного бюджета в 3 миллиона рублей на один инициативный проект сохранена.