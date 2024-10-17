Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Возгорание случилось накануне днем.
Вчера около 12:03 в микрорайоне Крутая Горка в Омске произошел пожар. В одной из пятиэтажек загорелась квартира. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожности при курении.
– За 7 минут 8 сотрудников МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 5 квадратных метров. Они задействовали 2 единицы пожарно-спасательной техники, – сообщили в МЧС.
Из горевшей квартиры огнеборцы спасли женщину. Она получила серьезные травмы.
Отметим, что в этом году 78 омичей получили травмы в пожарах.
·Происшествия

Возгорание случилось накануне днем.
Вчера около 12:03 в микрорайоне Крутая Горка в Омске произошел пожар. В одной из пятиэтажек загорелась квартира. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожности при курении.
– За 7 минут 8 сотрудников МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 5 квадратных метров. Они задействовали 2 единицы пожарно-спасательной техники, – сообщили в МЧС.
Из горевшей квартиры огнеборцы спасли женщину. Она получила серьезные травмы.
Отметим, что в этом году 78 омичей получили травмы в пожарах.