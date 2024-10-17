Их остановили в дороге и арестовали машины.

Вчера, 16 октября, на улице Богдана Хмельницкого в Омске провели совместный рейд судебные приставы и сотрудники ГИБДД. Они выявляли на дорогах должников.

За четыре часа у омичей арестовали 16 автомобилей. Однако четверо из владельцев решили на месте погасить долг, чтобы вернуть себе машины. Они заплатили более 500 тыс. рублей.

Сотрудники ГИБДД остановили 40-летнего жителя Левобережья на автомобиле Ford Fusion. Мужчина задолжал банкам 292 тыс. рублей. Чтобы избежать ареста автомобиля он полностью погасил свою задолженность.

Владелец автомобиля Toyota Mark II задолжал 2,5 млн рублей тринадцати кредиторам. Когда машину остановили приставы, за рулем была женщина. Одна заявила, что купила машину, но доказать это не смогла. В связи с этим судебный пристав составил акт описи и ареста транспортного средства. Машину продадут, а деньги направят на погашение кредитов.