Омск-Информ
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·Общество

Жителей региона ждут перепады от –10 градусов до +10 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на четверг, 17 октября. По данным специалистов, в ближайшие часы омичей ждут температурные качели.

Так, ночью столбик термометра опустится до –5…–10 градусов. При этом возможны туманы, изморозь, а на дорогах гололедица. Днем до +5…+10 градусов.

В пятницу, 18 октября, сохранится довольно теплая погода.

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·Общество

Жителей региона ждут перепады от –10 градусов до +10 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на четверг, 17 октября. По данным специалистов, в ближайшие часы омичей ждут температурные качели.

Так, ночью столбик термометра опустится до –5…–10 градусов. При этом возможны туманы, изморозь, а на дорогах гололедица. Днем до +5…+10 градусов.

В пятницу, 18 октября, сохранится довольно теплая погода.

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