Очередная проблема с трамваем случилась сегодня днем.

Сегодня, 16 октября, в Омске произошло ДТП с трамваем, сообщает Ом1. Вагон сошел с рельсов на пересечении улиц Котельникова и Марченко.

Трамвай маршрута № 2 ехал в сторону остановки «Полет». В омской мэрии рассказали, что первая колесная пара сошла с путей, это временно нарушило движение общественного транспорта.

На место приехали специалисты технической службы и устранили проблему. После чего движение по маршруту восстановили и трамвай продолжил работать в штатном режиме.

Напомним, что накануне в районе остановки «Маршала Жукова» тоже сошел с рельсов трамвайный вагон.