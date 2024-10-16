Уже завтра депутаты горсовета обсудят, стоит ли вводить туристический сбор.

В Омске с 1 января 2025 года хотят ввести туристический налог, сообщает РБК Омск. Он будет входить в стоимость проживания в отеле. В 2025 году размер налога составит 1 % от стоимости проживания, и с каждым годом процент будет становиться все выше.

Завтра, 17 октября, на заседании Омского городского Совета депутаты рассмотрят эту инициативу. В департаменте финансов омской мэрии рассказали, что туристический налог хотят ввести после изменений в федеральном законодательстве.

– На федеральном уровне понимают, что проблема наполняемости местных бюджетов весьма острая и налога на имущество физических лиц и земельного налога явно недостаточно, поэтому и вводится новый налог, – объяснила директор департамента финансов городской администрации Ольга Илютикова.

Отметим, что все собранные средства направят в городской бюджет.