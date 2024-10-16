Омск-Информ
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·Общество

В Омском районе собираются ликвидировать несанкционированные свалки.

В Омской области продолжается уборка несанкционированных свалок. Накануне, 15 октября, объявили аукцион, связанный с уборкой мусора в Омском районе, сообщает «СуперОмск».

Победитель торгов должен будет привести в порядок несколько объектов. В частности, в селе Дружино необходимо убрать четыре нелегальные свалки, расчистить овраг за СНТ «Якорь» и ликвидировать свалки на территории СНТ «Якорь», «Искра», «Энергетик» и «Океан».

Подрядчик должен будет вывезти весь мусор на специальный полигон до 29 ноября 2024 года.

·Общество

В Омском районе собираются ликвидировать несанкционированные свалки.

В Омской области продолжается уборка несанкционированных свалок. Накануне, 15 октября, объявили аукцион, связанный с уборкой мусора в Омском районе, сообщает «СуперОмск».

Победитель торгов должен будет привести в порядок несколько объектов. В частности, в селе Дружино необходимо убрать четыре нелегальные свалки, расчистить овраг за СНТ «Якорь» и ликвидировать свалки на территории СНТ «Якорь», «Искра», «Энергетик» и «Океан».

Подрядчик должен будет вывезти весь мусор на специальный полигон до 29 ноября 2024 года.