Вылеты самолетов отменили по техническим причинам.

Накнуне, 15 октября, в СМИ появилась информация о запуске дополнительных прямых авиарейсов из Омска в Пхукет. Такое решение было принято из-за большой загруженности существующих рейсов.

Планировалось, что самолеты начнут летать с 5 ноября и вылет будет происходить каждые 12 дней. Перевозкой должна была заняться авиакомпания Azur Air.

Однако уже сегодня все изменилось. Решение о запуске дополнительных рейсов пересмотрели, сообщает Ом1. Сами рейсы отменили по техническим причинам. Возможно, в дальнейшем это решение пересмотрят.