Омск-Информ
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·Политика

Назначение нового главы ведомства произошло в Нововаршавском районе.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил коллективу и руководителям органов власти нового прокурора Нововаршавского района. Им стал Георгий Котов.

Новый глава районной прокуратуры окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии в Екатеринбурге по специальности «юриспруденция». Георгий Котов женат, у него двое детей.

В региональной прокуратуре он работает с апреля 2005 года. Котов занимал должности следователя прокуратуры, помощника прокурора Марьяновского района, зампрокурора Крутинского района, а также прокурора Тевризского района и Исилькульского межрайонного прокурора.

·Политика

Назначение нового главы ведомства произошло в Нововаршавском районе.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил коллективу и руководителям органов власти нового прокурора Нововаршавского района. Им стал Георгий Котов.

Новый глава районной прокуратуры окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии в Екатеринбурге по специальности «юриспруденция». Георгий Котов женат, у него двое детей.

В региональной прокуратуре он работает с апреля 2005 года. Котов занимал должности следователя прокуратуры, помощника прокурора Марьяновского района, зампрокурора Крутинского района, а также прокурора Тевризского района и Исилькульского межрайонного прокурора.