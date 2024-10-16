Омск-Информ
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·Происшествия

Конфликт обошелся без пострадавших.
Минувшей ночью неизвестный омич открыл стрельбу около дома № 66а на улице Энергетиков. Как сообщили в соцсетях очевидцы, мужчина стрелял из огнестрельного оружия по какой-то компании.
В полиции «Омск-информу» сообщили, что им поступило заявление о конфликте жильцов девятиэтажки, который произошел на улице. Стрельбы, по данным полиции, не было.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах конфликта.
·Происшествия

Конфликт обошелся без пострадавших.
Минувшей ночью неизвестный омич открыл стрельбу около дома № 66а на улице Энергетиков. Как сообщили в соцсетях очевидцы, мужчина стрелял из огнестрельного оружия по какой-то компании.
В полиции «Омск-информу» сообщили, что им поступило заявление о конфликте жильцов девятиэтажки, который произошел на улице. Стрельбы, по данным полиции, не было.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах конфликта.